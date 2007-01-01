Откройте для себя мир комфорта и стиля с креслом Ball – идеальным сочетанием современного дизайна и функциональности. Созданное знаменитым дизайнером Eero Aarnio, это кресло является настоящим произведением искусства, которое привнесет в ваш интерьер нотку оригинальности.
Габариты кресла впечатляют – ширина в 94 см, высота в 120 см и глубина в 87 см обеспечивают достаточно пространства для того, чтобы удобно расположиться и насладиться моментом релаксации. Каждое кресло Ball изготавливается из высококачественного стекловолокна, что гарантирует его долговечность и стабильность.
Обивка выполнена из премиальной ткани, приятной на ощупь и легкой в уходе. Вы можете выбрать цвет обивки на свой вкус, благодаря чему кресло идеально впишется в любой интерьер. Черный цвет корпуса придает изделию универсальность и элегантность, делая его подходящим для самых разных дизайнерских решений.
Кресло Ball – это не просто мебель, это заявление о вашем стиле и предпочтениях. Оно станет центральным элементом любой комнаты, привлекая внимание и вызывая восхищение. Создайте свой уголок уюта и комфорта с креслом, которое перенесет вас в мир эстетики и функциональности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.