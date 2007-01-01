Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Ball, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ball
44 оценки
82 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Ball - фото 1

Кресло Ball

Артикул: CH-020-695
44 оценки
Основные характеристики
  • Ширина940 мм
  • Глубина870 мм
  • Высота1200 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Джакар, экокожа черная, нержавеющая сталь
Фотография товара Кресло Джакар, экокожа черная, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Наполи-М, оранжевый, серый
Фотография товара Кресло Наполи-М, оранжевый, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Откройте для себя мир комфорта и стиля с креслом Ball – идеальным сочетанием современного дизайна и функциональности. Созданное знаменитым дизайнером Eero Aarnio, это кресло является настоящим произведением искусства, которое привнесет в ваш интерьер нотку оригинальности. Габариты кресла впечатляют – ширина в 94 см, высота в 120 см и глубина в 87 см обеспечивают достаточно пространства для того, чтобы удобно расположиться и насладиться моментом релаксации. Каждое кресло Ball изготавливается из высококачественного стекловолокна, что гарантирует его долговечность и стабильность. Обивка выполнена из премиальной ткани, приятной на ощупь и легкой в уходе. Вы можете выбрать цвет обивки на свой вкус, благодаря чему кресло идеально впишется в любой интерьер. Черный цвет корпуса придает изделию универсальность и элегантность, делая его подходящим для самых разных дизайнерских решений. Кресло Ball – это не просто мебель, это заявление о вашем стиле и предпочтениях. Оно станет центральным элементом любой комнаты, привлекая внимание и вызывая восхищение. Создайте свой уголок уюта и комфорта с креслом, которое перенесет вас в мир эстетики и функциональности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина940 мм
  • Глубина870 мм
  • Высота1200 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Детский пуф Годри Прямоугольник, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Детский пуф Годри Прямоугольник

33
  • желтый
  • красный
Фотография товара Полукресло Ува S бежевый/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S бежевый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S бежевый/ венге

39
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге

47
Фотография товара Кресло Рэмо эмаль, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо эмаль, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо эмаль, коричневое

31
Фотография товара Кресло Амстер сосна вишня, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер сосна вишня, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер сосна вишня, бордовое

39
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/жёлтый

5
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Бирюзовый

15
В наличии 97 шт.
Фотография товара Кресло Ermes от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ermes, произведённого компанией ChiedoCover
от80 190
Оптовая цена

Кресло Ermes

14
Фотография товара Кресло офисное Бордо черная кожа, алюминевая крестовина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Бордо черная кожа, алюминевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
от65 790
Оптовая цена

Кресло офисное Бордо черная кожа, алюминевая крестовина

14
Фотография товара Кресло Фолк, букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Фолк, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Кресло Фолк, букле, бежевый

6
  • бежевый
  • серый
В наличии 4 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 590

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий

14
Фотография товара Стул Мист компьютерный, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист компьютерный, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул Мист компьютерный, кремовый

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Рикко, велюр Палермо ментол 09, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рикко, велюр Палермо ментол 09, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 9906
11 590 ₽

Стул Рикко, велюр Палермо ментол 09, ножки бук

7
Настоящее фото товара Стул Лило, велюр Нео 16, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Лило, велюр Нео 16

12
Фотография товара Стул Тоскана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул Тоскана

56
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче , велюр Холланд 38 фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче , велюр Холланд 38 фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче , велюр Холланд 38 фиолетовый

48
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, темно-серый - красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, темно-серый - красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, темно-серый - красный

55
Фотография товара Стул Атлант черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Атлант черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Атлант черный

55
Фотография товара Стул полубарный Джанго велюр бежевый высота сиденья 60 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр бежевый высота сиденья 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул полубарный Джанго велюр бежевый высота сиденья 60 см

26
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Вертекс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Терра Вертекс, серый

5
В наличии 14 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло лофт Селвин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Селвин, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Кресло лофт Селвин

46
Фотография товара Кресло Рэмо сосна, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо сосна, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо сосна, черное

42
Фотография товара Кресло Лора береза, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора береза, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Кресло Лора береза, голубое

47
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Бежевый

14
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло Story, принт "Гусиная лапка", жаккард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Story, принт "Гусиная лапка", жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от56 700
Оптовая цена

Кресло Story, принт "Гусиная лапка", жаккард

6
Фотография товара Кресло Кахама, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кахама, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
Оптовая цена

Кресло Кахама, оранжевое

7
Фотография товара Кресло Крс 360 серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Крс 360 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от77 590
Оптовая цена

Кресло Крс 360 серый

7
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена

Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный

12
  • белый, черный
  • черный
Фотография товара Кресло Спейс, спинка экокожа, сиденье шенилл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Спейс, спинка экокожа, сиденье шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Спейс, спинка экокожа, сиденье шенилл бежевый

12
  • светло-серый
  • бежевый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Авиана Вельвет, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Авиана Вельвет, синий, произведённого компанией ChiedoCover
28 090

Кресло Авиана Вельвет, синий

7
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Кресло Ball
Кресло Ball
82 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 590

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий

14
Фотография товара Стул Мист компьютерный, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист компьютерный, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул Мист компьютерный, кремовый

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Рикко, велюр Палермо ментол 09, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рикко, велюр Палермо ментол 09, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 9906
11 590 ₽

Стул Рикко, велюр Палермо ментол 09, ножки бук

7
Настоящее фото товара Стул Лило, велюр Нео 16, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Лило, велюр Нео 16

12

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности