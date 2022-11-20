Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник в лаконичном дизайне. Плафоны из металлических прутьев сочетается с разными видами ламп и оригинально смотрится в любом интерьере. В качестве источника света используются лампы накаливания или LED с цоколем Е27. С площадью освещения в 8 м² данная модель подойдёт для небольшого пространства. Лаконичный и однотонный дизайн светильника дополнит интерьер в стиле лофт или минимализма.
- Степень защиты IP 20
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 54*21*17
Вес брутто: 1,5
Объем: 0,019
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина150 мм
- Диаметр150 мм
- Материалметалл
- Цветчерный