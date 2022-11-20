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Светильник подвесной ST LUCE SL1148.303.01 CODDA - фото 1Светильник подвесной ST LUCE SL1148.303.01 CODDA - фото 2Светильник подвесной ST LUCE SL1148.303.01 CODDA - фото 3Светильник подвесной ST LUCE SL1148.303.01 CODDA - фото 4

Светильник подвесной ST LUCE SL1148.303.01 CODDA

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Степень защиты IP 20

Количество ламп 1

Тип цоколя E27

Мощность лампы 60 Вт.

Общая мощность светильника 60 Вт.

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Основные характеристики

  • Диаметр300 мм
  • Вес2.5 кг
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Цветбелый, золотой

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