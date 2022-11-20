Характеристики товара
Описание
Степень защиты IP 20
Количество ламп 1
Тип цоколя E27
Мощность лампы 60 Вт.
Общая мощность светильника 60 Вт.
Основные характеристики
- Диаметр300 мм
- Вес2.5 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Цветбелый, золотой
Степень защиты IP 20
Количество ламп 1
Тип цоколя E27
Мощность лампы 60 Вт.
Общая мощность светильника 60 Вт.
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