Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник Celebria в стиле модерн. Вытянутый стеклянный плафон изумрудного цвета с матовым покрытием для более мягко рассеивания. Металлический каркас в основании дополняет конструкцию золотым цветом и придаёт более центрированное положение, уменьшая возможность покачивания плафона. Данная модель подойдет для неяркого спокойного освещения и украсит любой современный интерьер.
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 40 Вт.
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветзеленый, золотой