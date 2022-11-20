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Подвесной светильник V6060-1P Celebria

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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник Celebria в стиле модерн. Вытянутый стеклянный плафон изумрудного цвета с матовым покрытием для более мягко рассеивания. Металлический каркас в основании дополняет конструкцию золотым цветом и придаёт более центрированное положение, уменьшая возможность покачивания плафона. Данная модель подойдет для неяркого спокойного освещения и украсит любой современный интерьер.

  • Площадь освещения 4 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 40 Вт.
  • Общая мощность светильника 40 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветзеленый, золотой

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