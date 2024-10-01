Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник на штанге из серии Eclipse. Строгий светильник состоит из лампы мощностью 25 Вт и металлического каркаса белого цвета. Светильник обладает длиной 60,4 см, позволяющей освещать площадь 10 м². Малое количество деталей светильника подчеркивают его строгий и уникальный образ. Эта модель легко впишется в современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина604 мм
- Глубина120 мм
- Высота1000 мм
- Материалметалл, стекло
- Мощность25 Вт
- ЦокольLED
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Ширина упаковки180 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки1.70 кг