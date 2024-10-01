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Светильник подвесной светодиодный V10698-PL Eclipse

Артикул: CH-066-849
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный подвесной светильник на штанге из серии Eclipse. Строгий светильник состоит из лампы мощностью 25 Вт и металлического каркаса белого цвета. Светильник обладает длиной 60,4 см, позволяющей освещать площадь 10 м². Малое количество деталей светильника подчеркивают его строгий и уникальный образ. Эта модель легко впишется в современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина604 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота1000 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность25 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки180 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки1.70 кг

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