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Подвесной светильник V4001-3P Holly

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Характеристики товара

Описание

Стильный и оригинальный подвесной светильник Holly. Светильник сочетает в себе геометрическую композицию из объемных фигур. Один плафон конусной формы создаёт приглушённое и точечное освещение, а несколько шарообразных плафонов из матового стекла мягко рассеивают свет. Металлический каркас надёжно крепится к потолку с помощью планки и дополнительного троса. Длина каркаса в 123 см позволяет разместить светильник в больших и просторных комнатах, площадь освещения составляет 16 м². Данная модель идеальный вариант для коридора, кухни или барной зоны.

  • Площадь освещения 18 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 2
  • Тип цоколя ( дополнительный ) E27
  • Мощность лампы 30 Вт.
  • Мощность второго типа ламп 40 Вт.
  • Общая мощность светильника 100 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина200 мм
  • Длина1230 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, черный, золотой

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