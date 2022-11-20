Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник из коллекции Katrin. Изящные матовые плафоны из стекла расположены внутри прямоугольного каркаса, мягко и равномерно рассеивая свет. Плафоны оснащены поворотным механизмом, который позволяет настраивать направление потока света. Общая мощность светильника составляет 80 Вт. Лаконичный металлический каркас черного цвета надежно крепится к потолку с помощью планки. Высота всей конструкции составляет 120 см и идеально подойдет для освещения комнат с высокими потолками.
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 2
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 80 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 40*28*12
Вес брутто: 1,8
Объем: 0,013
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина100 мм
- Длина260 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, черный