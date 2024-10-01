Характеристики товара
Описание
Тележка для напитков с полками из МДФ и закрывающимися дверцами с замком. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой полимерной порошковой краской. Полки изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер полки 50х100 см., расстояние между полками, для пакета сока, пивной бутылки, банок лимонада. Полки имеет борта 10 см. Дверцы с замком. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Размер100х56х118(В)
объем товара (м3)1.1
вес, кг.45
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Высота1180 мм
- Вес45 кг
- Цветкоричневый, черный