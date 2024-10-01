Характеристики товара
Описание
Тележка для напитков с полками из МДФ. Полки изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер полки 50х80 см., расстояние между полками, для пакета сока, пивной бутылки, банок лимонада. Верхняя полка имеет борта 10 см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом.
Размер55х80х120(В)
объем товара (м3)0.5
вес, кг.30
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина550 мм
- Высота1200 мм
- Вес30 кг
- Цветбежевый