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Стул пластиковый Milto, белый

Артикул: CH-071-297
14 оценок
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Фотография товара Стул Lanno, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Milto пластиковый белый — сочетание элегантности и функциональности.

Материалы и комфорт. Изготовлен из высококачественного пластика, стул отличается прочностью и легкостью. Сиденье и спинка выполнены с текстурированной поверхностью, имитирующей плетение ротанга, что добавляет стильный акцент и обеспечивает удобство использования. Максимальная нагрузка до 120 кг гарантирует устойчивость и надежность.

Дизайн и особенности. Эргономичная форма спинки и жесткое сиденье обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Компактные размеры (высота 79 см, ширина 45 см, глубина 50,1 см) делают стул универсальным решением для любых пространств. Лаконичные линии и натуральные цвета подчёркивают современный стиль и лёгкость дизайна. Стопируемая конструкция позволяет экономить место при хранении, складывая несколько стульев друг в друга.

Стиль и место использования. Стул выполнен в современном стиле, идеально подходящем для использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Подходит для кухни, балкона, сада, кафе, дачи и террас.

Milto — это универсальное решение для создания уюта и стиля в вашем пространстве.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина501 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки17.50 кг

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