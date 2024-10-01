Характеристики товара
Описание
Длина 1100 мм
Глубина 600 мм
Высота 850 мм
Каркас выполнен из профильной трубы 25*25, стального прутка Ø 4 мм и проволоки Ø8 мм, полимерно - порошковое покрытие;
Ручка для перевозки сбоку, из трубы Ø25 мм
Полки 2 шт. из стального листа имеют ограждения с четырех сторон, выполненных из металлического прутка покрытых экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской.
У нижней полки откидывающийся бортик.
На всех видимых торцах труб - пластиковые заглушки.
Колеса самоориентирующиеся Ø100 мм из немаркой серой резины. Два колеса с тормозным устройством.
Поставляется в собранном виде.
Упаковка стандартная, стрейч пленка.
Вес: не более 33 кг
Максимальная нагрузка на каждую полку не более 50 кг
Размер 60х110х85(В)
объем товара (м3) 0.4
вес, кг. 33
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Ширина600 мм
- Высота850 мм
- Вес33 кг