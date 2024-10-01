Товар в корзине. Перейти
Тележка Мate - фото 1

Тележка Мate

Артикул: CH-022-623
31 оценка
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка Martel
Фотография товара Тележка Martel от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Длина 1100 мм
Глубина 600 мм
Высота 850 мм
Каркас выполнен из профильной трубы 25*25, стального прутка Ø 4 мм и проволоки Ø8 мм, полимерно - порошковое покрытие;
Ручка для перевозки сбоку, из трубы Ø25 мм
Полки 2 шт. из стального листа имеют ограждения с четырех сторон, выполненных из металлического прутка покрытых экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской.
У нижней полки откидывающийся бортик.
На всех видимых торцах труб - пластиковые заглушки.
Колеса самоориентирующиеся Ø100 мм из немаркой серой резины. Два колеса с тормозным устройством.
Поставляется в собранном виде.
Упаковка стандартная, стрейч пленка.
Вес: не более 33 кг
Максимальная нагрузка на каждую полку не более 50 кг

Размер 60х110х85(В)
объем товара (м3) 0.4
вес, кг. 33

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота850 мм
  • Вес33 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме

39
Настоящее фото товара Тележка для горничных из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от48 990
Оптовая цена

Тележка для горничных из нержавейки

34
Настоящее фото товара Тележка Wels для горничных, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Тележка Wels для горничных

48
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Harper, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Harper

50
Настоящее фото товара Тележка для грязного белья Laundry, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Тележка для грязного белья Laundry

30
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Thompson, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Thompson

37
Фотография товара Тележка Celtic для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Celtic для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена

Тележка Celtic для горничных универсальная

6
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья

12
New
Настоящее фото товара Тележка Mush, произведённого компанией ChiedoCover
42 590
Оптовая цена

Тележка Mush

7
New
Фотография товара Тележка лофт Willow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Willow, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Тележка лофт Willow

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Ститч Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ститч Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул Ститч Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево

100
Фотография товара Барный стул Непал, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Непал, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Барный стул Непал, латте

80
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 15020
2 675 ₽

Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый

488
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99022
5 090 ₽Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, белый

39
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69058
17 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовый

84
Распродажа
Фотография товара Стул Crocus с подушкой бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Crocus с подушкой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99010
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Crocus с подушкой бежевый

55
В наличии 285 шт.
Фотография товара Стул Флекс велюр оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс велюр оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Флекс велюр оливковый

55
В наличии 49 шт.
Фотография товара Кресло Groovy Chair от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Groovy Chair, произведённого компанией ChiedoCover
от65 690
Оптовая цена

Кресло Groovy Chair

54
Фотография товара Стул Maple от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Maple, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стул Maple

60
В наличии 62 шт.
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)

56

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Ava, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Ava

32
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Skyler, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Skyler

33
Распродажа
Фотография товара Тележка разборная для горничной Layla от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной Layla, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99018
16 990 ₽Оптовая цена

Тележка разборная для горничной Layla

38
New
Фотография товара Тележка El Firdaus для напитков с полками из МДФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка El Firdaus для напитков с полками из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290
Оптовая цена

Тележка El Firdaus для напитков с полками из МДФ

6
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Curtis, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Curtis

6
New
Фотография товара Тележка - стеллаж для перевозки и хранения белья с дверцей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка - стеллаж для перевозки и хранения белья с дверцей, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Тележка - стеллаж для перевозки и хранения белья с дверцей

6
New
Настоящее фото товара Тележка Day, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена

Тележка Day

13
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Joss от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Joss, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Joss

10
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Loot от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Loot, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Loot

14
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Старинный замок» с 3-мя полками Dark, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена

Тележка серия «Старинный замок» с 3-мя полками Dark

6

Товар в корзине

Тележка Мate
Тележка Мate
от 14 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Ститч Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ститч Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул Ститч Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево

100
Фотография товара Барный стул Непал, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Непал, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Барный стул Непал, латте

80
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 15020
2 675 ₽

Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый

488
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99022
5 090 ₽Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, белый

39