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Стул Bascor, графит

Артикул: CH-051-279
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Цветсерый, черный, золотой

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