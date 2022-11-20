Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина550 мм
- Высота760 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Цветсерый, черный, золотой
Стул пластиковый Gaius
Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками
Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой
Стул пластиковый Gaius, на полозьях
Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками
Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром
Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром
Стул пластиковый Gaius, на колесиках
Стул пластиковый Gaius, на колесиках, с подлокотниками
Стул пластиковый Mork
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Комплект мебели Модерн
Стул Victory, латте
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