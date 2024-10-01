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Тележка Sea - фото 1

Тележка Sea

Артикул: CH-067-050
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес12 кг

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