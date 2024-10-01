Характеристики товара
Описание
Гостиничная тележка используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях. Модель тележки комплектуется тремя сетчатыми полками , мешком из высокопрочного нейлона 120 л на кронштейне.
Тележка для развоза чистого белья, мешок для сбора грязного белья, корзинки для моющих средств и полка для ведер. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 68см, расстояние между полками,35см. Мешок 120л из синтетической. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Корзины имеют размер 30х50 см., ячейки размером 2,5х2,5 см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка поставляется в разборном виде.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1280 мм
- Ширина510 мм
- Высота1290 мм
- Вес24 кг
- Короб для белья120 л
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки350 мм
- Глубина упаковки1200 мм
- Объём упаковки0.23 м3