Товар в корзине. Перейти
Тележка разборная для горничной, синяя - фото 1Тележка разборная для горничной, синяя - фото 2Тележка разборная для горничной, синяя - фото 3Тележка разборная для горничной, синяя - фото 4

Тележка разборная для горничной, синяя

Артикул: CH-066-751
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для горничной Green Hotel 905
Фотография товара Тележка для горничной Green Hotel 905 от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Фотография товара Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Гостиничная тележка используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях. Модель тележки комплектуется тремя сетчатыми полками , мешком из высокопрочного нейлона 120 л на кронштейне.

Тележка для развоза чистого белья, мешок для сбора грязного белья, корзинки для моющих средств и полка для ведер. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 68см, расстояние между полками,35см. Мешок 120л из синтетической. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Корзины имеют размер 30х50 см., ячейки размером 2,5х2,5 см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка поставляется в разборном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1280 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота1290 мм
  • Вес24 кг
  • Короб для белья120 л
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Глубина упаковки1200 мм
  • Объём упаковки0.23 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Martel, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Martel

46
Настоящее фото товара Тележка для прачечной Tay, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Тележка для прачечной Tay

35
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel Compact, произведённого компанией ChiedoCover
96 090
Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel Compact

34
New
Настоящее фото товара Тележка Valladolid для перевозки чистого белья, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка Valladolid для перевозки чистого белья

11
New
Фотография товара Тележка тележка для горничных Комфорт Плюс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка тележка для горничных Комфорт Плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от82 090
Оптовая цена

Тележка тележка для горничных Комфорт Плюс

8
New
Фотография товара Тележка-стеллаж Soulac-sur-Mer для перевозки и хранения белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка-стеллаж Soulac-sur-Mer для перевозки и хранения белья, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
Оптовая цена

Тележка-стеллаж Soulac-sur-Mer для перевозки и хранения белья

10
New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Line, произведённого компанией ChiedoCover
от22 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Line

14
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Magic, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Magic

14
New
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Wood, произведённого компанией ChiedoCover
39 890
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Wood

10
New
Настоящее фото товара Тележка лофт Ocean, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Тележка лофт Ocean

15

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Стул барный Vault, экокожа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Vault, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул барный Vault, экокожа, серый

5
В наличии 99 шт.
Фотография товара Кресло Chaise Lounge от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Chaise Lounge, произведённого компанией ChiedoCover
от72 290
Оптовая цена

Кресло Chaise Lounge

38
Распродажа
Фотография товара Стул Валенсия пэчворк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валенсия пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79021
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Валенсия пэчворк

67
Фотография товара Стул Laki, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Laki, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Стул Laki, велюр красный

70
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 79038
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр пыльно-розовый

60
В наличии 55 шт.
Настоящее фото товара Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево

94
Фотография товара Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390

Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук

41
Настоящее фото товара Кресло SC05, произведённого компанией ChiedoCover
от91 690
Оптовая цена

Кресло SC05

33
Фотография товара Стул Лакнау, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лакнау, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул Лакнау, зеленый

74
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул NURI бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул NURI бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стул NURI бежевый

13
В наличии 93 шт.

Другие товары из раздела тележки для горничных

New
Настоящее фото товара Тележка Marmara для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Тележка Marmara для горничных универсальная

14
New
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, бежевый мешок , произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, бежевый мешок

8
New
Фотография товара Тележка Convolk разборная для горничной, синий мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Convolk разборная для горничной, синий мешок, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка Convolk разборная для горничной, синий мешок

10
New
Фотография товара Тележка Perth разборная для горничной, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Perth разборная для горничной, бордовый , произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Тележка Perth разборная для горничной, бордовый

8
New
Фотография товара Тележка San Miguel de Allende для горничных из нержавейки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка San Miguel de Allende для горничных из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Тележка San Miguel de Allende для горничных из нержавейки

5
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья

12
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Dalton, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Dalton

9
New
Фотография товара Тележка для прачечной Lotte от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной Lotte, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Тележка для прачечной Lotte

15
New
Фотография товара Тележка для прачечной с пластиковым баком Madi от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной с пластиковым баком Madi, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Тележка для прачечной с пластиковым баком Madi

15
New
Настоящее фото товара Тележка-стол для прачечной Delgado, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Тележка-стол для прачечной Delgado

14

Товар в корзине

Тележка разборная для горничной, синяя
Тележка разборная для горничной, синяя
от 16 090
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Стул барный Vault, экокожа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Vault, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул барный Vault, экокожа, серый

5
В наличии 99 шт.
Фотография товара Кресло Chaise Lounge от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Chaise Lounge, произведённого компанией ChiedoCover
от72 290
Оптовая цена

Кресло Chaise Lounge

38
Распродажа
Фотография товара Стул Валенсия пэчворк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валенсия пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79021
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Валенсия пэчворк

67
Фотография товара Стул Laki, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Laki, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Стул Laki, велюр красный

70