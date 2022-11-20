Характеристики товара
Описание
Яркие, выделяющиеся и практичные стулья для организаций, общественных пространств и учебных заведений. Имеет декоративную прорезь на спинке сиденья и декоративную ручку в конструкции корпуса для комфортного перемещения. Металлический каркас имеет хромированное покрытие, устойчив к царапинам и другим незначительным повреждениям. Для удобства хранения и транспортировки стулья легко стопируются по 10 штук.
При заказе изделия можно выбрать один из 6ти вариантов исполнения каркаса и любой из 7ми цветов пластика
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина490 мм
- Глубина480 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Страна изготовленияИталия