Характеристики товара
Описание
Компактная складная тележка для сбора мусора. Габаритные размеры тележки в сложенном состоянии значительно уменьшаются, что очень удобно при ее хранении. Прочная база из металла. Нижняя подставка под мешок не дает возможности мешку порваться от тяжести при его полной загрузке. Комплектуется мешком из ткани на 120 л, с крышкой-клапаном из ткани.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина600 мм
- Высота1000 мм
- Вес15 кг
- Материалметалл, водонепроницаемая ткань
- Короб для белья120 л
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.30 м3