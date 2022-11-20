Характеристики товара
Описание
Материал - стекловолокно
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Высота900 мм
- Цветчерный
Материал - стекловолокно
Кашпо для цветов Вояж, 40х60х30
Композиция ромашка Тарде
Композиция Самшит Вали
Фитостойка Грей Анютины глазки L
Фитостойка Вилен Свит грас Бьорк
Фитостойка Луара осока Гарри
Цветочница Филигран малая, диаметр 600 мм
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
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