Моторная группа для фена
Держатель фена «кольцо» прозрачный
Держатель фена «кольцо» серебристый
Держатель фена «крючок» черный
Держатель фена «крючок» серебристый
Насадка для фена белая
Моторная группа для фена 832.01
Моторная группа для фена 830.01
Чехол для фена, со шнурком, черный
Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White)
Фен для волос настенный Meyvel MF3-1300 (Black)
Фен для волос настенный Meyvel MF3-1300 (White)
Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black)
Настенный фен Meyvel MF2-1300 (White)
Фен для волос настенный Meyvel MF5S-1600 (White)
Фен для волос настенный Meyvel MF6-1600 (White)
Настенный фен Meyvel MF7-1800 (Black)
Фен для волос настенный Meyvel MF7-1800 (White)