Стул офисный Самба, кожзам Nitro Beige, каркас гальваника, подлокотники бук, под лак
Стул офисный Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, белые подлокотники
Стул-кресло офисное Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Galaxy Cream и Galaxy Blue
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак
Стул офисный Самба, кожзам Nitro Beige, каркас хром гальваника, подлокотники светлый орех
Стул офисный Самба, кожзам Nitro Beige, каркас серебро, подлокотники светлый орех