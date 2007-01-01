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Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - фото 1Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - фото 2Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - фото 3Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - фото 4Стул Самба производства ChiedoCover - видео 5
Реальное изображение товара 1 Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак производства ChiedoCover
+5Реальное изображение товара 7 Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак производства ChiedoCover

Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак

Артикул: CH-053-940
14 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Он выполнен с использованием качественных материалов, включая деревянные подлокотники, которые придают стулу элегантность и прочность. Его каркас сделан из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Хромированный финиш придает стулу стильный и элегантный вид, гармонично вписывающийся в любой интерьер.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. Он универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасахром
  • Цветбежевый
  • Обивкакожзам

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Популярные варианты обивки

Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - обивка в цвете КраснаяКрасная
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - обивка в цвете БежевыйБежевый
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - обивка в цвете LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - обивка в цвете WhiteWhite
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - обивка в цвете CreamCream
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - обивка в цвете ecruecru
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - обивка в цвете 22
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - обивка в цвете 0909
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - обивка в цвете 018018
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - обивка в цвете TurquoiseTurquoise
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Варианты каркаса

Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - каркас в цвете ШампаньШампань
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - каркас в цвете БронзаБронза
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - каркас в цвете ТитанТитан
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - каркас в цвете СереброСеребро
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - каркас в цвете ПиранПиран
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Cтул офисный Самба, кожзам Nitro сream, каркас хром, подлокотники бук под лак - каркас в цвете БелыйБелый

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