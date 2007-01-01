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Стул Samba, искусственная кожа бежевая, каркас белый - фото 1Стул Samba, искусственная кожа бежевая, каркас белый - фото 2

Стул Samba, искусственная кожа бежевая, каркас белый

Артикул: CH-073-643
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Офисный стул для посетителей SAMBA – классический офисный стул повышенной комфортности.
Стул SAMBA можно назвать элегантным конференц-креслом.
Это уникальная модель, в которой применен трехмерный изгиб задних ножек, что дает возможность легко штабелировать стулья и экономить пространство.
Стул Самба прекрасно впишется в офисный интерьер, в зал для конференций, в интерьер предприятий сферы обслуживания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес7.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкаискусственная кожа

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