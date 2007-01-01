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          Стойки ресепшн

          от 16 490 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен составная Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
          53 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стойка ресепшен составная Оптима
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя тумбами, произведённого компанией ChiedoCover
          94 620 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя тумбами
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя вырезами, произведённого компанией ChiedoCover
          94 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя вырезами
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2-мя вырезами, произведённого компанией ChiedoCover
          102 850 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2-мя вырезами
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2 вырезами, с 3 тумбами, произведённого компанией ChiedoCover
          117 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2 вырезами, с 3 тумбами
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2 тумбами, правая, произведённого компанией ChiedoCover
          126 750 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2 тумбами, правая
          Настоящее фото товара Стойка ресепшн Profiquadro угловая с 2 тумбами, левая, произведённого компанией ChiedoCover
          126 750 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка ресепшн Profiquadro угловая с 2 тумбами, левая
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Dex, компоновка №2, произведённого компанией ChiedoCover
          39 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка ресепшен Dex, компоновка №2
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Imago-R , компоновка №3, произведённого компанией ChiedoCover
          41 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стойка ресепшен Imago-R , компоновка №3
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 90, произведённого компанией ChiedoCover
          39 550 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стойка ресепшен Raut 90
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 120, произведённого компанией ChiedoCover
          44 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стойка ресепшен Raut 120
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 160, произведённого компанией ChiedoCover
          50 550 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стойка ресепшен Raut 160
          Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 200, произведённого компанией ChiedoCover
          58 750 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стойка ресепшен Raut 200
          Настоящее фото товара Стойка администратора Орион II мини, произведённого компанией ChiedoCover
          16 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стойка администратора Орион II мини
          Настоящее фото товара Стойка администратора Venezia, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
          21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка администратора Venezia, каретная стяжка
          Настоящее фото товара Стойка администратора Орион, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          20 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стойка администратора Орион
          Настоящее фото товара Стойка администратора Орион II, произведённого компанией ChiedoCover
          22 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стойка администратора Орион II
          Настоящее фото товара Стойка администратора Гламрок, произведённого компанией ChiedoCover
          23 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стойка администратора Гламрок
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стойка администратора Диалог, произведённого компанией ChiedoCover
          23 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стойка администратора Диалог
          Настоящее фото товара Стойка администратора Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
          23 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стойка администратора Джаз
          Настоящее фото товара Стойка администратора Интер Мини, произведённого компанией ChiedoCover
          24 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стойка администратора Интер Мини
          Настоящее фото товара Стойка администратора Марго, произведённого компанией ChiedoCover
          24 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стойка администратора Марго
          Настоящее фото товара Стойка администратора Лего, произведённого компанией ChiedoCover
          25 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стойка администратора Лего
          Настоящее фото товара Стойка администратора Колор, произведённого компанией ChiedoCover
          27 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стойка администратора Колор
          Настоящее фото товара Стойка администратора Интер, произведённого компанией ChiedoCover
          32 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стойка администратора Интер
          Настоящее фото товара Стойка администратора Орфей, произведённого компанией ChiedoCover
          32 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка администратора Орфей
          Настоящее фото товара Стойка администратора Фрешскин Студио, произведённого компанией ChiedoCover
          35 850 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стойка администратора Фрешскин Студио
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стойка администратора Соната, произведённого компанией ChiedoCover
          38 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стойка администратора Соната
          Настоящее фото товара Стойка администратора Аверсус с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          59 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стойка администратора Аверсус с подсветкой
          Настоящее фото товара Стойка администратора Modern, произведённого компанией ChiedoCover
          61 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стойка администратора Modern
          Настоящее фото товара Стойка администратора Bianco, произведённого компанией ChiedoCover
          65 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стойка администратора Bianco
          Настоящее фото товара Стойка администратора Antique, произведённого компанией ChiedoCover
          73 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стойка администратора Antique
          Настоящее фото товара Стойка администратора Modamo, произведённого компанией ChiedoCover
          73 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стойка администратора Modamo
          Настоящее фото товара Стойка администратора Obsezione, произведённого компанией ChiedoCover
          76 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стойка администратора Obsezione
          Настоящее фото товара Стойка администратора Verona, произведённого компанией ChiedoCover
          100 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стойка администратора Verona
          Настоящее фото товара Стойка администратора Roma, произведённого компанией ChiedoCover
          118 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стойка администратора Roma
          Настоящее фото товара Радиусная стойка ресепшн Ring, произведённого компанией ChiedoCover
          293 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Радиусная стойка ресепшн Ring
          Настоящее фото товара Радиусная стойка ресепшн черная Power, произведённого компанией ChiedoCover
          126 840 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Радиусная стойка ресепшн черная Power
          Настоящее фото товара Радиусная стойка ресепшн черная Modest, произведённого компанией ChiedoCover
          126 840 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Радиусная стойка ресепшн черная Modest
          Настоящее фото товара Радиусная стойка ресепшн Elegance, произведённого компанией ChiedoCover
          174 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Радиусная стойка ресепшн Elegance
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Радиусная медицинская стойка ресепшн Eliza, произведённого компанией ChiedoCover
          152 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Радиусная медицинская стойка ресепшн Eliza
          Настоящее фото товара Радиусная стойка ресепшн Seoul, произведённого компанией ChiedoCover
          115 100 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Радиусная стойка ресепшн Seoul

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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