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              Ткань Хельга

              Практичная столовая ткань, отличающаяся контрастом матовых и блестящих поверхностей

              Преимущества

              • Элегантный внешний видОсобое переплетение и прочная окраска ткани прекрасно смотрятся в любом изделии
              • ДолговечностьВыдерживает множество циклов стирки
              • Водо-грязе-защитаПропитана особым составом, который отталкивает воду и грязь

              Характеристики

              • Состав:хлопок - 37%, полиэфир - 63%
              • Ширина:155 см
              • Плотность:182 г/м2

              Как ухаживать за тканью Хельга

              • Максимальная температура 40°С.
              • Механические воздействия обычные.
              • Полоскание обычное.
              • Отжим обычный.
              • Глажение при максимальной температуре прессующей поверхности (подошвы утюга, нижней плиты) до 150°С по изнаночной стороне изделия.
              • Сухая чистка запрещена.
              • Удаление пятен растворителями запрещено.
              • Возможна сушка в барабане.
              • Обычный процесс сушки.
              • Не отбеливать хлорсодержащим веществом.

              Где применяется ткань Хельга

              Столовый текстильСтоловый текстиль

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