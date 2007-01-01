Открыть магазин ChiedoCover
Розничный магазин ChiedoCover — это готовый бизнес-проект магазина с отлаженными бизнес-процессами на честных условиях.
Без роялти, паушальных и скрытых платежей, с окупаемостью за полгода.
Готовый бизнес-проект магазина мебели и текстиля ChiedoCover
Дизайн-проект шоурума
Включает в себя не только оформление интерьера помещения вашего магазина в фирменном стиле компании, но и комплектацию объекта под ключ (подбор декоративных материалов, оборудования, освещения, мебели и фурнитуры) и художественное оформление витрин магазина, направленное на эффективное привлечение клиентской аудитории.
Торговая марка
ChiedoCover — компания-производитель мебели и текстиля, созданная в 2007 году. Сегодня 36 дилеров представляют интересы компании в 110 городах России и СНГ, открыты фирменные шоурумы в России и Литве.
Гарантированные покупки
Все розничные заявки мы передаем Вам, чтобы клиенты покупали напрямую в Вашем магазине.
Платим 3% от оптовых продаж в вашем регионе
При условии прохождения аттестации каждые 3 месяца.
Обучающие материалы и удалённое обучение
По продуктам и технике продаж розничным и оптовым покупателям.
Отлаженные бизнес-процессы
- Содействие в поиске кандидатуры сотрудников
- Материалы для обучения сотрудников
- Полный объем первичной отгрузки
- Оборудование и образцы мебели по себестоимости
- Методическая и консультационная поддержка при запуске и дальнейшем функционировании магазина
- Поддержка отдела маркетинга
Честные условия
- Бюджет на старт: от 800 тыс. рублей
- Без роялти, паушальных и скрытых платежей
- 10 месяцев — срок окупаемости
- Помещение — от 60 м²
- Складское помещениеНеобязательно, но приветствуется
- 2 продавца-консультантаРекомендуемое количество работников