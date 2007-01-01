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          Открыть магазин ChiedoCover

          Розничный магазин ChiedoCover — это готовый бизнес-проект магазина с отлаженными бизнес-процессами на честных условиях.

          Без роялти, паушальных и скрытых платежей, с окупаемостью за полгода.

          Готовый бизнес-проект магазина мебели и текстиля ChiedoCover

          Дизайн-проект шоурума

          Включает в себя не только оформление интерьера помещения вашего магазина в фирменном стиле компании, но и комплектацию объекта под ключ (подбор декоративных материалов, оборудования, освещения, мебели и фурнитуры) и художественное оформление витрин магазина, направленное на эффективное привлечение клиентской аудитории.

          Торговая марка

          ChiedoCover — компания-производитель мебели и текстиля, созданная в 2007 году. Сегодня 36 дилеров представляют интересы компании в 110 городах России и СНГ, открыты фирменные шоурумы в России и Литве.

          Гарантированные покупки

          Все розничные заявки мы передаем Вам, чтобы клиенты покупали напрямую в Вашем магазине.

          Платим 3% от оптовых продаж в вашем регионе

          При условии прохождения аттестации каждые 3 месяца.

          Обучающие материалы и удалённое обучение

          По продуктам и технике продаж розничным и оптовым покупателям.

          Отлаженные бизнес-процессы

          • Содействие в поиске кандидатуры сотрудников
          • Материалы для обучения сотрудников
          • Полный объем первичной отгрузки
          • Оборудование и образцы мебели по себестоимости
          • Методическая и консультационная поддержка при запуске и дальнейшем функционировании магазина
          • Поддержка отдела маркетинга

          Честные условия

          • Бюджет на старт: от 800 тыс. рублей
          • Без роялти, паушальных и скрытых платежей
          • 10 месяцев — срок окупаемости
          • Помещение — от 60 м²
          • Складское помещениеНеобязательно, но приветствуется
          • 2 продавца-консультантаРекомендуемое количество работников

          Магазины ChiedoCover

          Хотите так же и даже лучше?

          Откройте шоурум с ChiedoCover!

          Отправьте запрос на почту или свяжитесь по телефону:

          Другие программы сотрудничества

          Все программы Приглашаем вас к сотрудничеству с одной из ведущих компаний-производителей в сфере HoReCa Прессе Нуждаетесь в экспертном мнении по конкретной теме или находитесь в поиске собеседника для интервью? Свяжитесь с нами! Производителям Приглашаем производителей в сфере HoReCa к сотрудничеству и предлагаем все наши ресурсы на благо общей прибыли Поставщикам Мы заинтересованы в поиске новых поставщиков оборудования и материалов, оставьте свои контакты! Производителям кухонного оборудования Занимаетесь кухонным оборудованием?
          Станьте нашим партнером!                     Представителям 110 представителей по России и СНГ уже зарабатывают вместе с нами, присоединяйтесь!