Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Длина2090 мм
- Глубина720 мм
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый, белый
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Диван Честер черный
Диван Мельбурн
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка серая
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж
Светильник подвесной KH01124
Подстолье Мидлтон
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден