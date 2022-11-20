Пластиковый диван Plus был разработан на основе стула Plus. Оригинальные изгибы и поверхности получают новые пропорции, обеспечивая высокий уровень комфорта. Стильно смотрится в комплекте с креслами из этой же коллекции.
Диван изготовлен из полиэтилена, при помощи метода ротационной штамповки.
Как и стулья Plus, модели пригодны для использования как в помещениях, так и на открытом пространстве.
Пластик имеет защиту от UV лучей – не выгорает и не нагревается на солнце.
Пригодность для использования на открытых пространствах проявляется во многих деталях, например в большом отверстии для слива воды, предусмотренном и в креслах, и в диване, и выполняющем также функции удобной ручки, позволяющей легко поднимать и передвигать кресло.
Габариты:
Размеры: 1425х740х750 мм.
Высота сиденья: 400 мм.
Высота подлокотников: 635 мм.
Объем упаковки: 0.87 куб.м.
Вес: 25 кг.
Простыня Евро 220x240, сатин страйп 135гр
Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, бязь 125гр
Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, бязь 125гр
Пододеяльник Евро 200x220 см, бязь 125гр
Пододеяльник Евро 220x240 см, бязь 125гр
Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Диван Эдвард
Скатерть Madrid габардин
Диван пластиковый Coccolona, красный
Комплект мебели под ротанг SOFT 4
Комплект пластиковой мебели LOFT 4 бежевый/темно-серый
Стол обеденный пластиковый KOMFORT
Кресло из искусственного ротанга OPTIMA бежевое
Комплект мебели под ротанг LUX 2
Диван California Triple Set
Диван California 2 Set
Комплект Jazz Set
Комплект Chelsea Set