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Настоящее фото товара Диван Марсель, экокожа экотекс 3021, 1100, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Марсель, экокожа экотекс 3021, 1100
103 оценки
19 590
Товар в корзине. Перейти
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Реальное изображение товара 1 Диван Марсель, экокожа экотекс 3021, 1100 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Диван Марсель, экокожа экотекс 3021, 1100 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Диван Марсель, экокожа экотекс 3021, 1100 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Диван Марсель, экокожа экотекс 3021, 1100 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Диван Марсель, экокожа экотекс 3021, 1100 производства ChiedoCover
Хит

Диван Марсель, экокожа экотекс 3021, 1100

Артикул: CH-029-839
103 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина1100 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота900 мм
  • Вес26 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Марсель - универсальная модель для современных кафе и ресторанов с акцентом на комфорт.

Подходит для: кафе, рестораны, офисные зоны отдыха.

Преимущества:

- универсальный дизайн
- удобная посадка
- подходит для разных форматов заведений

Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота900 мм
  • Вес26 кг
  • Материалэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1150 мм
  • Высота упаковки950 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Вес упаковки28 кг
  • Объём упаковки0.85 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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