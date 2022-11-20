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Диван Марсель, экокожа экотекс 3021 - фото 1Диван Марсель, экокожа экотекс 3021 - фото 2Диван Марсель, экокожа экотекс 3021 - фото 3Диван Марсель, экокожа экотекс 3021 - фото 4

Диван Марсель, экокожа экотекс 3021

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина1100 мм
  • Материалэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный

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