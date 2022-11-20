Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина450 мм
- Длина1100 мм
- Материалэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Кресло пластиковое Bora, красный
Стул барный Малави серый
Стол АРКОС 16-1
Стул складной Джон, серый
Стул Race SW (на черной крестовине Somalia)
Диван-кровать Komoon 140 полиуретановый графит
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден