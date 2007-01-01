Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол пластиковый Orlando 80, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый Orlando 80
12 оценок
21 190
Товар в корзине. Перейти
Стол пластиковый Orlando 80 - фото 1Стол пластиковый Orlando 80 - фото 2Стол пластиковый Orlando 80 - фото 3Стол пластиковый Orlando 80 - фото 4

Стол пластиковый Orlando 80

Артикул: CH-052-683
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес14 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1, 1200*800*750, белый, каркас белый
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800*750, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый
Фотография товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изготовлен из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
может быть разобран;


Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 16 кг

Объем упаковки: 0.098 м3

Размер упаковки: 810х810х150 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес14 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49037
14 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный GUDI 120*75 белый

26
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый

37
Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от31 59059
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас

30
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от83 99026
111 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
66 290
Оптовая цена

Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба

152
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол деревянный Балмет орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Балмет орех, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена

Стол деревянный Балмет орех

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон

49
Фотография товара Стол Monzana от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Monzana, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090

Стол Monzana

10
Настоящее фото товара Стол Аврора, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стол Аврора

15
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Эльфи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Эльфи, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89031
9 890 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Эльфи

14

Другие товары из раздела обеденные столы

Фотография товара Стол Джилианна, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Джилианна, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от45 890

Стол Джилианна, лофт

61
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Ballet 180*90*75 темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Ballet 180*90*75 темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от45 19036
69 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Ballet 180*90*75 темное дерево

26
Фотография товара Стол пластиковый Sky Table 70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table 70, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стол пластиковый Sky Table 70

9
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Гастон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гастон, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
Оптовая цена

Стол Гастон

7
Фотография товара Стол Монте М 90, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте М 90, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Стол Монте М 90, Орех/Слоновая кость

9
  • коричневый, черный
  • бежевый, коричневый, белый
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Дарио d100, стекло, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дарио d100, стекло, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39052
23 690 ₽Оптовая цена

Стол Дарио d100, стекло, белый

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Элтон, белый/стекло белое глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Элтон, белый/стекло белое глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена

Стол Элтон, белый/стекло белое глянец

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Барнс, белый/стекло белое глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Барнс, белый/стекло белое глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от25 090
Оптовая цена

Стол Барнс, белый/стекло белое глянец

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол обеденный Рок, белый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Рок, белый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
95 290

Стол обеденный Рок, белый, золото

12
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стол Лаго, керамика, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лаго, керамика, белый, произведённого компанией ChiedoCover
47 590

Стол Лаго, керамика, белый

8

Товар в корзине

Стол пластиковый Orlando 80
Стол пластиковый Orlando 80
от 21 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности