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Стол пластиковый Orlando 80

Артикул: CH-052-683
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
может быть разобран;


Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 16 кг

Объем упаковки: 0.098 м3

Размер упаковки: 810х810х150 мм

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес14 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

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