Характеристики товара
Описание
Изготовлен из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
может быть разобран;
Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 16 кг
Объем упаковки: 0.098 м3
Размер упаковки: 810х810х150 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Вес14 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет