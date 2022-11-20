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Компьютерное кресло Arano brown

Артикул: CH-036-075
30 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1150 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес14 кг
  • Объем0.097 л
  • Материал ножекХромированный металл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

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