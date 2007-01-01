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Настоящее фото товара Компьютерное кресло Reus черный, произведённого компанией ChiedoCover
Компьютерное кресло Reus черный
10 оценок
13 590
Товар в корзине. Перейти
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Компьютерное кресло Reus черный

Артикул: CH-051-260
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 69 - 76 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - экокожа; Материал обивки - экокожа; Ширина - 60; Глубина - 56; Высота - 104; Ширина сиденья - 45; Глубина сиденья - 45; Высота сиденья - 46; Высота спинки - 60; Высота максимальная - 113;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес10.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, серебряный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки360 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Вес упаковки12.42 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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