Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина560 мм
- Высота1040 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес10.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, серебряный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки360 мм
- Высота упаковки580 мм
- Вес упаковки12.42 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет