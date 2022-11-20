Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина640 мм
- Высота1000 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Вес15.5 кг
- Объем0.3 л
- Материал ножекХромированный металл
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
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