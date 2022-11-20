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Стул Vento navy

Артикул: CH-036-073
44 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Вес15.5 кг
  • Объем0.3 л
  • Материал ножекХромированный металл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

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