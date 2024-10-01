Характеристики товара
Описание
Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.
Подлокотники регулируемые в трех направлениях. Механизм качания DMS с фиксацией в рабочем положении. Крестовина черный металл. Каркас немонолитный. Дополнительные регулировки Регулируемый поясничный упор и подголовник. Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина920 мм
- Глубина320 мм
- Высота660 мм
- Вес23,2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
- Цвет каркасачерный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.20 м3