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Компьютерное поворотное кресло Brave ws-4 cronus white, экокожа, белый

Артикул: CH-067-672
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.

Подлокотники регулируемые в трех направлениях. Механизм качания DMS с фиксацией в рабочем положении. Крестовина черный металл. Каркас немонолитный. Дополнительные регулировки Регулируемый поясничный упор и подголовник. Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина920 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота660 мм
  • Вес23,2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3

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