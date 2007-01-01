Характеристики товара
Описание
Современное кресло в стиле хай-тек. Мягкие элементы спинки кресла расположены в четырех зонах, соприкасаясь с которыми спина сидящего человека находится в положении максимального комфорта. Изящные подлокотники идеально вписываются в общую конструкцию кресла. Кресло изготавливается в любом цвете тканях D, QH и в экокоже Santorini.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина740 мм
- Высота1140/1240 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки280 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет