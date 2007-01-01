Характеристики товара
Описание
Массивное кресло руководителя с эргономичной спинкой и поясничной поддержкой. Увеличенные подушки и выраженный подголовник обеспечивают комфорт. Металлическая рама усиливает каркас. Механизм качания мультиблок с регулировкой под вес пользователя фиксирует спинку вертикально и позволяет отклонять её назад в 5 положениях. Жесткость отклонения регулируется пружинным блоком. Кресло выдерживает нагрузку до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина810 мм
- Высота1220/1280 мм
- Ширина сиденья590 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья570/630 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки420 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки790 мм
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет