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Кресло офисное / Верса / (black) сталь + хром / черная экокожа

7 оценок

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Кресло Клауд

Характеристики товара

Описание

Кресло для руководителя ВЕРСА – это престижная, комфортная и эргономичная модель, которая подчеркивает статусность своего хозяина. Красивая, мягкая отделка рабочих поверхностей кресла, развитая боковая и головная поддержка как в креслах дорогих марок автомобилей – вот отличительные черты кресла ВЕРСА. Обивка выполнена из высококачественной экокожи, в соответствии с современными тенденциями.Максимальная нагрузка 120 кг.

Общие характеристики
Вес,кг: 20.5
Объем,м3: 0,2
Количество мест: 1

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Основные характеристики

  • Высота1220 мм
  • Ширина650 мм
  • Длина750 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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