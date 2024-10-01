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Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный - фото 1Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный - фото 2Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный - фото 3Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный - фото 4Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный - фото 5Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный - фото 6Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный - фото 7Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный - фото 8Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный - фото 9Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный - фото 10

Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный

Артикул: CH-067-713
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Материал обивки двухслойная сетка / ткань. Подлокотники регулируемые по высоте. Подголовник регулируемый. Механизм качания синхромеханизм с независимым наклоном спинки относительно сиденья без фиксации в наклоне. Крестовина пластиковая. Максимальная нагрузка 120 кг. Гарантия 2 года.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота640 мм
  • Вес17 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3

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