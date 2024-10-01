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Кресло для офиса ФИЛАДЕЛЬФИЯ

Артикул: CH-067-344
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки970 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.35 м3

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