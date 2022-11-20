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Кресло офисное Амон, ПЛ PU - фото 1Кресло офисное Амон, ПЛ PU - фото 2Кресло офисное Амон, ПЛ PU - фото 3

Кресло офисное Амон, ПЛ PU

Артикул: CH-051-422
11 оценок
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Кресло офисное Амон PU

Характеристики товара

Описание

Подлокотники пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
ЭкокожаЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1150/1250 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья580/680 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкаэкокожа
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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