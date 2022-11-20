Товар в корзине. Перейти
Компьютерное кресло Monte серое - фото 1Компьютерное кресло Monte серое - фото 2Компьютерное кресло Monte серое - фото 3Компьютерное кресло Monte серое - фото 4Компьютерное кресло Monte серое - фото 5Компьютерное кресло Monte серое - фото 6Компьютерное кресло Monte серое - фото 7Компьютерное кресло Monte серое - фото 8Компьютерное кресло Monte серое - фото 9Компьютерное кресло Monte серое - фото 10

Компьютерное кресло Monte серое

Артикул: CH-035-990
36 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Компьютерное кресло Monte белое
Компьютерное кресло Monte белое
Следующий Компьютерное кресло Monte dark grey
Компьютерное кресло Monte белое

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1290 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Вес18 кг
  • Объем0.19 л
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRICНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
42

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC

Кресло игровое CH-778NНастоящее фото товара Кресло игровое CH-778N, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
50

Кресло игровое CH-778N

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRICНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
30

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
38

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

Кресло компьютерное Forsage TMНастоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
30

Кресло компьютерное Forsage TM

В наличии 1 шт.
Кресло компьютерное Lotus S16 экокожаНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
37

Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
33

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
49

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
43

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый

В наличии 28 шт.
Кресло игровое VIKING 3 AERO REDНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 3 AERO RED, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
41

Кресло игровое VIKING 3 AERO RED

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Флекс велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Флекс велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
76

Стул Флекс велюр капучино

Настоящее фото товара Стул Данвилл прозрачный лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
40

Стул Данвилл прозрачный лак

Распродажа
Стул Амьен серая рогожкаНастоящее фото товара Стул Амьен серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽
73

Стул Амьен серая рогожка

Распродажа
Стул Moris пластик белыйНастоящее фото товара Стул Moris пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99020
8 690 ₽Оптовая цена
30

Стул Moris пластик белый

В наличии 21 шт.
Кресло Livorno, коричневыйНастоящее фото товара Кресло Livorno, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
98

Кресло Livorno, коричневый

Тумба Sandy M с подсветкойНастоящее фото товара Тумба Sandy M с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена
40

Тумба Sandy M с подсветкой

Стул пластиковый Moon, белый, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Moon, белый, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
39

Стул пластиковый Moon, белый, янтарный

В наличии 8 шт.

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Кресло для руководителей AV 138Настоящее фото товара Кресло для руководителей AV 138, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
36

Кресло для руководителей AV 138

Кресло игровое "Driver", искусственная синяя кожа + бирюзовая сеткаНастоящее фото товара Кресло игровое "Driver", искусственная синяя кожа + бирюзовая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
34

Кресло игровое "Driver", искусственная синяя кожа + бирюзовая сетка

Настоящее фото товара Кресло King M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
34

Кресло King M, экокожа черная

В наличии 53 шт.
Настоящее фото товара Кресло Kron M, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
39

Кресло Kron M, экокожа черный

В наличии 7 шт.
Кресло для руководителя БОНА В ПЛАСТИКНастоящее фото товара Кресло для руководителя БОНА В ПЛАСТИК, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена
31

Кресло для руководителя БОНА В ПЛАСТИК

Кресло офисное / Патио / черная кожа / алюминиевая крестовинаНастоящее фото товара Кресло офисное / Патио / черная кожа / алюминиевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
38 690
Оптовая цена
36

Кресло офисное / Патио / черная кожа / алюминиевая крестовина

Настоящее фото товара Кресло Ибица, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
39

Кресло Ибица, зеленый

Настоящее фото товара Кресло Restart легкое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
41

Кресло Restart легкое

Кресло Эссен, темно-коричневыйНастоящее фото товара Кресло Эссен, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 190
Оптовая цена
35

Кресло Эссен, темно-коричневый

Кресло Бармер, тёмно-бордовыйНастоящее фото товара Кресло Бармер, тёмно-бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена
48

Кресло Бармер, тёмно-бордовый

Товар в корзине

Компьютерное кресло Monte серое
Компьютерное кресло Monte серое
от 18 690
22 700 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Флекс велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Флекс велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
76

Стул Флекс велюр капучино

Настоящее фото товара Стул Данвилл прозрачный лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
40

Стул Данвилл прозрачный лак

Распродажа
Стул Амьен серая рогожкаНастоящее фото товара Стул Амьен серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽
73

Стул Амьен серая рогожка

Распродажа
Стул Moris пластик белыйНастоящее фото товара Стул Moris пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99020
8 690 ₽Оптовая цена
30

Стул Moris пластик белый

В наличии 21 шт.