Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина750 мм
- Высота1290 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Вес18 кг
- Объем0.19 л
- Количество мест1
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
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