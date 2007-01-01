Современное кресло руководителя. Регулируемый подголовник имеет увеличенную мягкую подушку с уникальным рисунком. Механизм качания позволяет фиксировать наклон кресла в любом положении, что обеспечит полный комфорт и расслабление во время рабочего дня.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота1170/1240 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсерый, светло-коричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1065 мм
- Высота упаковки730 мм
- Глубина упаковки585 мм
- Объём упаковки0.45 м3
- Изделия стопируютсяНет