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Стул Rodas black, green

Артикул: CH-036-087
37 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1220 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Вес14.6 кг
  • Объем0.125 л
  • Материал ножекПластик
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

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