Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина600 мм
- Высота1220 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Вес14.6 кг
- Объем0.125 л
- Материал ножекПластик
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
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