Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина600 мм
- Высота910/990 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес11.3 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый, черный
- Обивкаткань
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки225 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Вес упаковки12.90 кг
- Объём упаковки0 м3
- Изделия стопируютсяНет