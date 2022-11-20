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Кресло Zero Ткань Черно-серый

Артикул: CH-052-495
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота910/990 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья420/500 мм
  • Обивкаткань
  • Каркаснемонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый, черный

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