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Настоящее фото товара Кресло Zero Ткань Черно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Zero Ткань Черно-серый
5 оценок
12 830
Товар в корзине. Перейти
Кресло Zero Ткань Черно-серый - фото 1Кресло Zero Ткань Черно-серый - фото 2Кресло Zero Ткань Черно-серый - фото 3Кресло Zero Ткань Черно-серый - фото 4Кресло Zero Ткань Черно-серый - фото 5

Кресло Zero Ткань Черно-серый

Артикул: CH-052-495
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота910/990 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота910/990 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес11.3 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаткань
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки225 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Вес упаковки12.90 кг
  • Объём упаковки0 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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