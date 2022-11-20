Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина600 мм
- Высота910/990 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья420/500 мм
- Обивкаткань
- Каркаснемонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый, черный
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