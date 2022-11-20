Товар в корзине. Перейти
Компьютерное кресло Monte dark grey - фото 1Компьютерное кресло Monte dark grey - фото 2Компьютерное кресло Monte dark grey - фото 3Компьютерное кресло Monte dark grey - фото 4Компьютерное кресло Monte dark grey - фото 5Компьютерное кресло Monte dark grey - фото 6Компьютерное кресло Monte dark grey - фото 7Компьютерное кресло Monte dark grey - фото 8Компьютерное кресло Monte dark grey - фото 9Компьютерное кресло Monte dark grey - фото 10

Компьютерное кресло Monte dark grey

Артикул: CH-036-062
46 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Компьютерное кресло Monte серое
Компьютерное кресло Monte серое
Следующий Компьютерное кресло Herd темно-бежевое
Компьютерное кресло Monte серое

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1170 мм
  • Ширина сиденья540 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Вес18 кг
  • Объем0.19 л
  • Материал ножекХромированный металл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Кресло Swing, белый/ светло-серыйНастоящее фото товара Кресло Swing, белый/ светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
85

Кресло Swing, белый/ светло-серый

Кресло Swing, черный/винныйНастоящее фото товара Кресло Swing, черный/винный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
64

Кресло Swing, черный/винный

В наличии 13 шт.
Стул Полубарный АЛЛЕГРО, бежевыйНастоящее фото товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
54

Стул Полубарный АЛЛЕГРО, бежевый

В наличии 11 шт.
Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белыйНастоящее фото товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
49

Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белый

В наличии 31 шт.
Стул Полубарный АЛЛЕГРО, коричневыйНастоящее фото товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
55

Стул Полубарный АЛЛЕГРО, коричневый

Стул полубарный АЛЛЕГРО, черныйНастоящее фото товара Стул полубарный АЛЛЕГРО, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
52

Стул полубарный АЛЛЕГРО, черный

В наличии 31 шт.
Стул полубарный БРЕНД, белый / черныйНастоящее фото товара Стул полубарный БРЕНД, белый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
49

Стул полубарный БРЕНД, белый / черный

Стул полубарный БРЕНД, коричневыйНастоящее фото товара Стул полубарный БРЕНД, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
47

Стул полубарный БРЕНД, коричневый

Стул полубарный БРЕНД, красный / черныйНастоящее фото товара Стул полубарный БРЕНД, красный / черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
31

Стул полубарный БРЕНД, красный / черный

Стул полубарный БРЕНД, черныйНастоящее фото товара Стул полубарный БРЕНД, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
36

Стул полубарный БРЕНД, черный

С этим товаром покупают

ХитРаспродажа
Стол Лофт-5Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽
40

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Модульный дубовый стеллаж, 2 модуля, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
44

Модульный дубовый стеллаж, 2 модуля

Настоящее фото товара Стол Йорк 2200, раздвижной, овальный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от111 790
Оптовая цена
50

Стол Йорк 2200, раздвижной, овальный, белый

Стул Лоуэлл, сиреневыйНастоящее фото товара Стул Лоуэлл, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
60

Стул Лоуэлл, сиреневый

Другие товары из раздела офисные стулья

Кресло офисное Кайзер шенилл бежевыйНастоящее фото товара Кресло офисное Кайзер шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
35

Кресло офисное Кайзер шенилл бежевый

Стул Аверм, черныйНастоящее фото товара Стул Аверм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
57

Стул Аверм, черный

Стул ST-24, сэндНастоящее фото товара Стул ST-24, сэнд, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
41

Стул ST-24, сэнд

Стул Fix Chrome черный экокожаНастоящее фото товара Стул Fix Chrome черный экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
143

Стул Fix Chrome черный экокожа

Стул Йорк шоколадНастоящее фото товара Стул Йорк шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
47

Стул Йорк шоколад

Распродажа
Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
12 89013
14 690 ₽Оптовая цена
95

Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр

Кресло поворотное Shell, светло-серый, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Shell, светло-серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
59

Кресло поворотное Shell, светло-серый, ткань

Компьютерное кресло Herd dark greyНастоящее фото товара Компьютерное кресло Herd dark grey, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
37

Компьютерное кресло Herd dark grey

В наличии 30 шт.
Стул Тибо confetti silver серый, белыйНастоящее фото товара Стул Тибо confetti silver серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена
43

Стул Тибо confetti silver серый, белый

В наличии 3 шт.
Кресло пластиковое Сауайо, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Сауайо, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
41

Кресло пластиковое Сауайо, черный

Товар в корзине

Компьютерное кресло Monte dark grey
Компьютерное кресло Monte dark grey
от 18 690
В корзине

С этим товаром покупают

ХитРаспродажа
Стол Лофт-5Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽
40

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Модульный дубовый стеллаж, 2 модуля, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
44

Модульный дубовый стеллаж, 2 модуля

Настоящее фото товара Стол Йорк 2200, раздвижной, овальный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от111 790
Оптовая цена
50

Стол Йорк 2200, раздвижной, овальный, белый

Стул Лоуэлл, сиреневыйНастоящее фото товара Стул Лоуэлл, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
60

Стул Лоуэлл, сиреневый