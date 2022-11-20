Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина720 мм
- Высота1170 мм
- Ширина сиденья540 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Вес18 кг
- Объем0.19 л
- Материал ножекХромированный металл
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло Swing, белый/ светло-серый
Кресло Swing, черный/винныйВ наличии 13 шт.
Стул Полубарный АЛЛЕГРО, бежевыйВ наличии 11 шт.
Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белыйВ наличии 31 шт.
Стул Полубарный АЛЛЕГРО, коричневый
Стул полубарный АЛЛЕГРО, черныйВ наличии 31 шт.
Стул полубарный БРЕНД, белый / черный
Стул полубарный БРЕНД, коричневый
Стул полубарный БРЕНД, красный / черный
Стул полубарный БРЕНД, черный
Кресло офисное Кайзер шенилл бежевый
Стул Аверм, черный
Стул ST-24, сэнд
Стул Fix Chrome черный экокожа
Стул Йорк шоколад
Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр
Кресло поворотное Shell, светло-серый, ткань
Компьютерное кресло Herd dark greyВ наличии 30 шт.
Стул Тибо confetti silver серый, белыйВ наличии 3 шт.
Кресло пластиковое Сауайо, черный