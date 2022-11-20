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          Фотография Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

          4.3
          Оптовая цена
          от 14 290 ₽
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          Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

          4.3
          14290 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина430/510 мм
          • Высота до сиденья530 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Ширина690 мм
          • Вес19.3 кг
          • Высота1250 мм

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