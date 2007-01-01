Характеристики товара
Описание
Механизм: Топган Мульти
Подлокотники: пластик
Каркас: немонолитный
Крестовина: пластик
Ролики: для паркета
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина480 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес12 кг
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки340 мм
- Вес упаковки13.50 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет