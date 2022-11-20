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          Фотография Кресло компьютерное Forsage TM от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло компьютерное Forsage TM

          4.1
          Оптовая цена
          от 12 990 ₽
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          Кресло компьютерное Forsage TM

          4.1
          12990 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина480 мм
          • Высота до сиденья430/550 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Ширина470 мм

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