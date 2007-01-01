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Настоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Forsage TM
30 оценок
14 720
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Forsage TM - фото 1Кресло компьютерное Forsage TM - фото 2

Кресло компьютерное Forsage TM

Артикул: CH-012-604
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес12 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Механизм: Топган Мульти
Подлокотники: пластик
Каркас: немонолитный
Крестовина: пластик
Ролики: для паркета

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес12 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Вес упаковки13.50 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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