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Настоящее фото товара Кресло K-37, черная кожа, красные вставки, газлифт 3кл, игровое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло K-37, черная кожа, красные вставки, газлифт 3кл, игровое
15 оценок
10 790
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Кресло K-37, черная кожа, красные вставки, газлифт 3кл, игровое - фото 1Кресло K-37, черная кожа, красные вставки, газлифт 3кл, игровое - фото 2

Кресло K-37, черная кожа, красные вставки, газлифт 3кл, игровое

Артикул: CH-052-174
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина795 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1190 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина795 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1190 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья540 мм
  • Вес14,1 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасапластик
  • Цветкрасный, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки330 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Вес упаковки15.85 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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