Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина795 мм
- Глубина660 мм
- Высота1190 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья540 мм
- Вес14,1 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасапластик
- Цветкрасный, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки330 мм
- Глубина упаковки650 мм
- Вес упаковки15.85 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет