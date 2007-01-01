Характеристики товара
Описание
Компактное кресло с широкой эргономичной спинкой, которая обтянута прочной сеткой, отлично впишется в открытый офис или коворкинг. Изящные подлокотники “Рондо” идеально дополняют тонкий каркас спинки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина750 мм
- Высота950/1080 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья440/570 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки430 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет