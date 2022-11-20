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Кресло офисное / Сенат / черная кожа / синхромеханизм / алюминиевая крестовина и подлокотники

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Характеристики товара

Описание

Кресло для руководителя Сенат можно смело считать одним из самых респектабельных на рынке офисной мебели. У данной модели есть отличительная особенность – это подголовник, который принимает удобную форму за счет наполнения натуральным пером, также стоит обратить внимание на крестовину и подлокотники, которые выполнены из полированного алюминия. У кресла синхромеханизм качания (при отклонении спинки назад сиденье также отклоняется в пропорции 1 к 3) мультиблок с фиксацией спинки в нескольких положениях, обивка – натуральная кожа (рабочая поверхность) коричневого цвета высшего качества. Кресло Senate будет великолепным подарком руководителю высшего звена и подчеркнёт его высокий статус!

Общие характеристики
Вес,кг:33.3
Объем,м3:0,28
Количество мест:1

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Основные характеристики

  • Высота1270 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина700 мм
  • Материалкожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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