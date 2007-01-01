Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Rhythm GTS
10 оценок
4 190
Стул Rhythm GTS

Артикул: CH-069-620
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота790/920 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Мобильная версия популярного стула ИЗО. Кресло регулируется по высоте, а пластиковая крестовина выдерживает нагрузку до 100 кг. Отличный вариант для учебных заведений по привлекательной цене!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота790/920 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья450/580 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Стул Rhythm GTS
Стул Rhythm GTS
4 190
