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Компьютерное кресло Patra grey fabric

Артикул: CH-036-026
48 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1120 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Вес14.45 кг
  • Объем0.157 л
  • Материал ножекХромированный металл
  • Количество мест1
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияКитай

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