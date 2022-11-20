Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина680 мм
- Высота1120 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Вес14.45 кг
- Объем0.157 л
- Материал ножекХромированный металл
- Количество мест1
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияКитай
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